مدريد ـ د.ب.أ: ذكر تقرير إعلامي صدر أن لوسيو، قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم، يتلقى العلاج في المستشفى بعد تعرضه لحروق نتيجة حادث منزلي. وذكرت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية أن درجة خطورة الإصابات لاتزال غير معروفة، ولكن ذكر بيان للمستشفى أن لوسيو 47 عاما واع وفي حالة مستقرة. وذكر المستشفى في بيان لموقع «تيرا» الإخباري :»المريض في حالة مستقرة وواع، ويخضع لرعاية فريق متعدد التخصصات، ويتلقى متابعة طبية متخصصة لعلاج الحروق». وكان لوسيو لاعبا محترفا في الفترة من 1998 إلى 2019. وفاز بكأس العالم 2002 مع البرازيل. في أوروبا لعب لفرق باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وإنتر ميلان ويوفنتوس.

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