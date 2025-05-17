قرعة بطولة سباعيات كرة القدم لبلدية مسقط 2025 تسفر عن منافسات مثيرة

شهدت قاعة الاجتماعات في المقر الرئيسي لبلدية مسقط صباح أمس الأول قرعة بطولة سباعيات كرة القدم ببلدية مسقط لعام 2025 بمشاركة (10) فرق تمثل مختلف المديريات والبلديات التابعة لمحافظة مسقط، رعى احتفالية القرعة السيد سالم البوسعيدي رئيس لجنة الأنشطة الرياضية ببلدية مسقط ورئيس اللجنة المنظمة، وبحضور الدكتور سامي الوهيبي نائب رئيس اللجنة وممثلي ومدربي الوحدات المشاركة بالبطولة، وبتواجد ضيفي الشرف اللاعب الدولي عبدالعزيز المقبالي مهاجم منتخبنا الوطني السابق ولاعب نادي السيب الحالي، والاعلامي صالح البارحي. وفي بداية مراسم القرعة قام اللاعب الدولي الأسبق صالح الفوري عضو لجنة الأنشطة الرياضية ببلدية مسقط بشرح تفاصيل القرعة وشرح كافة بنود البطولة التي ستنطلق يوم الأحد القادم 18 مايو على ساحة الملعب الفرعي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ، ولمدة (20) دقيقة للشوط الواحد .
وقد أسفرت القرعة عن تواجد فرق العامرات والمشاريع والتشجير ومطرح والشؤون الفنية ومسقط بالمجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية كلا من فرق السيب وقريات ومكتب الرئيس والإدارية والمالية وبوشر، وستنطلق المباريات يوم الاحد القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، فيما تقام المباراة الثانية في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، بواقع مباراتين في اليوم الواحد، علما بأن موعد النهائي سيتم تحديده لاحقا.
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