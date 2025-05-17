سلطنة عمان تستضيف بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة 2025

فـي النسخة الأولى

فازت سلطنة عُمان ممثلة في عُمان للإبحار بملف استضافة النسخة الأولى من بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل سلطنة عُمان الحافل في تنظيم واستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية. وستُقام البطولة المزمع إقامتها خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2025 في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي بمنتجع بارسيلو المصنعة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 200 بحّار وبحّارة من مختلف دول العالم، يتنافسون خلالها ضمن أربع فئات من القوارب، وهي: قوارب «آر.أس فنتشر»، قوارب «آر.أس 21» وقوارب «وينج فويل»، إضافة إلى قوارب «إلكا» (فئة الأولمبياد الخاص). وتهدف النسخة الأولى من البطولة إلى تعزيز مبدأ الشمولية من خلال فتح باب المشاركة أمام الرياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة دون الحاجة لتصنيفات رسمية معتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية، مما يتيح فرصاً أوسع للمشاركة.

حول الاستضافة، علّق الدكتور خميس بن سالم الجابري، الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، قائلاً: «نفخر بفوزنا باستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُقام لأول مرة على مستوى العالم في سلطنة عُمان. يُعد هذا الفوز تتويجاً لجهودنا في جعل هذه الرياضة متاحة للجميع وتعزيز مبادئ الشمولية من خلال إشراك وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الفعاليات الرياضية».

من جانبه، أعرب جيم موريس، مدير الفعاليات في الاتحاد الدولي للإبحار، عن سعادته باختيار سلطنة عُمان ومؤسسة عُمان للإبحار لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً: «تمثل هذه البطولة تجسيداً حقيقياً لقيم الشمولية وروح العطاء في رياضة الإبحار، مع التركيز على إتاحة الفرص لمشاركة الرياضيين من مختلف شرائح مجتمع الإبحار الشراعي، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الاستدامة وأهميتها، إضافةً إلى تحقيق مكاسب مستدامة للبحّارة في المنطقة وآسيا على وجه العموم. وأضاف: سيسهم البرنامج المقرر إقامته قبيل انطلاق المنافسات في دعم مبادرة «أبحر بحرية» في سلطنة عُمان، كما سيقدم التوجيه والدعم الفني لأعضائنا الراغبين في تطوير برامج مماثلة تعزز نمو هذه الرياضة حول العالم.