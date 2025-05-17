لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم تعلن القوائم الأولية للمترشحين للمجلس القادم

25 مايو الجاري.. إعلان القوائم النهائية

متابعة ـ صالح البارحي :

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم ظهر أمس القوائم الأولية بأسماء المترشحين لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للفترة من 2024 – 2029 ، وذلك بعد أن تم إغلاق باب الترشح عند الواحدة ظهر أمس بحسب الجدول الزمني المعد سلفا لهذه المرحلة ، علما بأن لجنة الانتخابات التي يترأسها محمد بن سيف الراشدي قامت بأداء هذه المهمة على أكمل وجه خلال الفترة المصرح بها لتقديم أوراق الترشح دون أي صعوبات تذكر، وقد تم فتح باب الترشح بتاريخ 5 مايو وإستمرت حتى الساعة الواحدة ظهر أمس وهو الموعد المحدد لإغلاق الباب نهائيا وإعلان القوائم الأولية ، أما القوائم النهائية التي يحق لها الدخول في سباق الانتخابات فستعلن يوم الأحد بتاريخ 25 مايو الحالي، وستقام الانتخابات بتاريخ 25 يونيو بإذن الله تعالى.

القوائم الأولية

وفق القائمة الأولية للمترشحين لمنصب الرئيس فقد انحصر الصراع بين السيد سليمان بن حمود البوسعيدي (الشباب)، والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي (السويق)، وفي منصب نائب الرئيس ضمت القائمة ثلاثة مترشحين وهم السيد مسلم بن سالم البوسعيدي (مرباط) وقتيبة بن سعيد الغيلاني (العروبة)، ونصر بن حمود الوهيبي (مسقط) وضمت القائمة للمترشحين لمنصب العضوية (12) مترشحا هم إبراهيم بن مراد البلوشي (صحار) وحسن بن عبدالله بن سالمين العجمي (صحم) وسعيد بن علي البوسعيدي (قريات) وعبدالله بن سالم الشنفري (النصر) وعبدالله بن علي الكمزاري (خصب) وعبدالله بن علي الراشدي (إزكي) وعبدالله بن محسن الجابري (سمائل) وعلي بن أحمد الكثيري (صلالة) وعلي بن عبدالله الرئيسي (نادي عمان) ومحمد بن علي المقبالي (السلام) وناصر بن سالم الهدابي ( المصنعة) وناصر بن سليمان العلوي (ينقل) .

أما المترشحات لمنصب العضو النسائي فهن جناب السيدة بشان بنت ماهر بن ماجد آل سعيد وفاطمة بنت ابراهيم بن سالمين الفزارية، وهاجر بنت خميس بن مرهون المزينية.

وترشح لشغل مقعد اللاعبين في مجلس إدارة الاتحاد كل من محمد بن خميس العريمي وناصر بن حمدان الريامي، أما بالنسبة للمترشحين لشغل منصب إدارة رابطة اللاعبين فترشح كل من محمد بن خميس العريمي وهارون بن عامر البرطماني وحسن بن مظفر الغيلاني وحمد بن خلفان الشقصي وناصر بن حمدان الريامي.

محمد الراشدي : سنفتح باب الطعون على القائمة الأولية خلال الفترة القادمة

قال محمد بن سيف الراشدي رئيس لجنة الانتخابات باتحاد القدم: أغلقنا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بحسب الجدول الزمني باب الترشيحات لمجلس إدارة الاتحاد القادم، وقمنا بإعلان القائمة الأولية تضمنت تقدم مترشحين اثنين لمنصب الرئيس، وثلاثة مترشحين لمنصب نائب الرئيس، وثلاث مترشحات لمقعد العضو النسائي، و12 مترشحا لمنصب عضوية مجلس الإدارة، وسوف تستكمل اللجنة خلال اليومين القادمين فحص الطلبات المقدمة في اليوم الأخير لاستيفاء النواقص إن وجدت، كما تقدم لعضوية إدارة رابطة اللاعبين (5) مترشحين وهو عدد المقاعد بحسب لائحة رابطة اللاعبين وبالتالي سوف يتم انتخابهم بالتزكية.

كما تقدم من بينهم مترشحان اثنان لمقعد اللاعبين الذي سوف يمثلهم في مجلس إدارة الاتحاد، وسوف يتم التصويت على أحدهما من قبل الأعضاء الخمسة الذين يمثلون رابطة اللاعبين، علما بأنه خلال الفترة القادمة سيتم فتح باب الطعون على القائمة الأولية على أن تعلن القائمة النهائية بتاريخ 25 مايو الحالي بإذن الله تعالى .