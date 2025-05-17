تُقام مساء اليوم مباراة كأس السوبر للهوكي لعام 2025، حيث ستجمع المباراة ناديي العامرات وصلالة، وذلك في الساعة السابعة مساءً على ملعب هوكي عُمان بولاية العامرات. وأُقيمت أول مباراة في سوبر الهوكي في شهر مارس 2017م، وجمعت بين نادي النصر بطل الدوري العام 2016م، ونادي السيب بطل مسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي 2016م، وانتهت بفوز نادي النصر بنتيجة 2/صفر، وقد أُجريت المباراة خلال استضافة سلطنة عُمان لأعمال الكونجرس الآسيوي للهوكي. ومباراة السوبر للهوكي هي مواجهة تجمع بين بطل الدوري العام للهوكي وبطل مسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي، وفي حال كان بطل الدوري هو نفسه بطل الكأس، تتم مشاركة الفريق الحاصل على المركز الثاني في مسابقة الكأس. وتُعد هذه المبادرة من الاتحاد العُماني للهوكي خطوة رائدة في سبيل تطوير اللعبة، التي بدأت في سلطنة عُمان منذ عام 1914م، وقد تم الاحتفال بمئوية الهوكي العُماني في عام 2017م، وهو العام الذي شهد ولادة أول مباراة كأس سوبر في تاريخ رياضة الهوكي في سلطنة عُمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العامرات وصلالة يتنافسان على لقب كأس السوبر للهوكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.