نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الأهلي لكرة القدم تعلن عن التعاقد مع «مجموعة قصراوي - جيتور» في احتفالية الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن شركة النادي الأهلي لكرة القدم، عن التعاقد مع مجموعة «قصراوي»؛ الوكيل الرسمي للعلامة التجارية «جيتور». وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام تحت سفح الأهرامات الثلاثاء المقبل.

شركة الأهلي لكرة القدم تعلن عن التعاقد مع مجموعة قصراوي - جيتور

تأتي هذه الشراكة في إطار الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم بالتعاون مع العلامات التجارية الكبرى، خاصة العالمية؛ لتوفير مدخلات مالية تناسب حجم الإنفاقات على قطاع الكرة والتزاماته.

في الجانب الآخر تهدف «مجموعة قصراوي» بالتعاقد مع أحد أكبر الأندية الجماهيرية في الشرق الأوسط إلى دعم الرياضة وتعزيز حضور العلامة التجارية «جيتور» في السوق المصرية.

كما تهدف أيضًا إلى ربط العلامة بالطموح والنجاح، وهي القيم التي يجسدها النادي الأهلي في مسيرته، ويجعل من هذه الشراكة منصةً قويةً لدعم الانتشار والثقة لدى المستهلك المصري.

يحضر الحفل مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكوكبة من قيادات الأهلي ونجومه السابقين والحاليين.

كما يحضره مجلس إدارة «مجموعة قصراوي» ورئيس جيتور العالمية.. وعقب توقيع التعاقد والإعلان عن المنتج الجديد لـــ«جيتور» تقام احتفالية فنية بهذه المناسبة.