آرسنال يجهز لصفقة هجومية كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكل أرتيتا، بتحقيق استفادة قصوى من ميزانية فريقه، سعيًا للتعاقد مع مهاجم رفيع المستوى يعزز حظوظه بإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم المقبل.

لم يحرز الفريق اللندني أي لقب منذ 5 سنوات، ومرة جديدة سيبتعد عن التتويج متأثرًا بغيابات طويلة لمهاجميه؛ الألماني كاي هافيرتز، وبوكايو ساكا، والبرازيلي غابرييل جيسوس.

غاب الثلاثي، بالإضافة إلى لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد، عن فترات طويلة هذا الموسم، حيث أخفق آرسنال بالبقاء على مسافة قريبة من ليفربول بطل الدوري، كما خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويضع المدرب الإسباني نصب عينيه تعزيز خطّ هجومه بلاعب من الصفّ الأول، علمًا أن هافيرتز الذي لم يلعب منذ 4 أشهر لا يزال متصدر ترتيب هدافي آرسنال في الدوري مع 9 أهداف.

ويُعتقد أن آرسنال يملك 100 مليون جنيه إسترليني بمتناوله لضمّ لاعبين جدد، وتناولت تقارير اهتمامه بالسلوفيني بنجامين شيشكو مهاجم لايبزيغ الألماني، والسويديين فيكتور غيوكيريش (سبورتينغ البرتغالي) وألكسندر إيزاك (نيوكاسل).

وبعد الإخفاق بضمّ الدولي أولي واتكنز من أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني)، ينوي أرتيتا رمي كل ثقل فريقه لضمّ مهاجم جديد صيفًا.

قال مدرب وصيف الدوري، قبل مرحلتين من نهايته: «أحيانًا تحصل أمور غير قابلة للتوقع. تريد لاعبًا ثم فجأة يتعرض لإصابة. هناك كثير من المتغيرات التي قد تحصل، لكن هناك ميزانية».

وأكّد أرتيتا أن العلاقة جيدة مع المدير الرياضي الإيطالي أندريا بيرتا، الذي خلف البرازيلي إيدو في مارس (آذار)، رغم تقارير حول خلاف بوجهات النظر حول هوية المهاجم: «لو حصل ذلك، فهذا يعني أنه لا نستطيع تفسير أنفسنا بشكل مناسب، وأضمن لك عدم حدوث هذا الأمر».