نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أراوخو: سنحقق لقب "أبطال أوروبا" الموسم المقبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أبدى المدافع رونالد أراوخو ثقته في قدرة فريقه برشلونة، الذي أحرز ثلاثية محلية بفوزه بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم هذا الموسم، على تحقيق دوري أبطال أوروبا وهو اللقب المستعصي على العملاق الكطالوني منذ عشر سنوات.

انضم الآلاف إلى موكب برشلونة احتفالًا بالتتويج بلقب الدوري من ملعب كامب نو إلى "قوس النصر" أمس الجمعة بعد يوم من إحراز الفريق لقبه الثامن والعشرين في البطولة المحلية عقب فوزه 2-0 على غريمه المحلي إسبانيول.



وقال أراوخو القادم من أوروغواي لقناة (برشلونة وان) خلال الموكب الذي تضمن التجول على متن حافلة مكشوفة "أنا سعيد جدًا، نستحق ذلك. يستحق الفريق والجمهور ذلك. لم يكن أحد يراهن علينا في بداية الموسم وفزنا بثلاثة ألقاب".

وأضاف: "الجمهور متحمس لهذا الفريق لأنه يمتلك خامات جيدة. لم نحقق دوري أبطال أوروبا، لكننا سنفوز به".

وخرج برشلونة من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي هذا الشهر. وكانت آخر مرة حقق فيها لقب البطولة الأوروبية الأبرز في عام 2015.