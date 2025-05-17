سون: نهائي الدوري الأوروبي هو أهم يوم بحياتي

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أحمد جودة - القاهرة - قال سون هيونغ مين، قائد توتنهام هوتسبير، إن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد، الأربعاء المقبل، سيكون أهم يوم في حياته؛ إذ يسعى الفريق اللندني لاختتام موسم صعب بإحراز أحد الألقاب.

وخسر توتنهام 2 - صفر أمام أستون فيلا، الجمعة، وهي الهزيمة الحادية والعشرون للفريق هذا الموسم، ليحتل المركز الـ17 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة متقدمًا على الفرق الثلاثة الهابطة مباشرة.

وبسبب ابتعاده عن المنافسة على التأهل الأوروبي عبر الدوري الإنجليزي، فإن السبيل الوحيد أمام توتنهام للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، هو الفوز بالبطولة الأوروبية الثانية أمام مانشستر يونايتد المتعثر أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يحتل المركز الـ16 في الترتيب.

وقال اللاعب الكوري الجنوبي، الذي استعاد لياقته مؤخرًا بعد فترة غياب قصيرة، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد خسارة توتنهام أمام فيلا: «إنها نتيجة مخيبة للآمال للغاية وموسم سيئ جدًا».

وأضاف: «لكن في نهاية المطاف، يمكننا تحقيق لقب، هذا ما نسعى إليه جميعًا».

وسينهي الفوز على يونايتد في مدينة بلباو الإسبانية غياب توتنهام عن تحقيق الألقاب منذ 17 عامًا، وسيمنح سون (32 عامًا) أول ألقابه بعد عشر سنوات في صفوف الفريق.

وقال سون: «سيكون يوم الأربعاء أهم يوم في حياتي. سيكون رائعًا. سنكون متحمسين، وآمل أن نكتب التاريخ».