نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هولشتاين كيل في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره نظيره فريق هولشتاين كيل اليوم السبت الموافق السابع عشر من مايو في لقاء قوي بينهم بستاد سيجنال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الألماني.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هولشتاين

وتقام أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد هولشتاين كيل عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتمون وهولشتاين كيل

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.



تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.



معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.

