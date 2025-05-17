نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق ضد ضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره فريق الأخدود اليوم السبت الموافق 17/5/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق ضد ضمك

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتفاق ضد ضمك مساء اليوم في تمام الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:55 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق وضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

