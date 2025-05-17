قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي..عودة أشرف داري وظهور عمر الساعي لأول مرة

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أحمد جودة - القاهرة - قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي..عودة محمد هاني وأشرف داري وظهور عمر الساعي لأول مرة تعرف..النحاس يعلن التشكيلة الرسمية للأهلي قبل صدام الجولة السابعة في دوري نايل كشف عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المرتقبة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.

الأهلي في مواجهة الحفاظ على الصدارة أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز

ويخوض الأهلي اللقاء وسط تطلعات جماهيره لتحقيق فوز جديد يدعم مسيرته نحو صدارة البطولة، ويعزز موقفه في المنافسة على اللقب، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق المربع الذهبي.

وتشهد القائمة مفاجآت مهمة أبرزها عودة الظهير الأيمن محمد هاني بعد فترة غياب للإصابة، بالإضافة إلى استعادة خدمات المدافع المغربي أشرف داري، بينما يبرز انضمام لاعب الوسط الشاب عمر الساعي، في أول ظهور رسمي له مع الفريق الأول، ما يعكس نية النحاس في ضخ دماء جديدة ضمن التشكيل.

الأهلي

تفاصيل قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

وضمت القائمة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أشرف داري، علي معلول، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش.

وفي خط الوسط: أكرم توفيق، كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، إمام عاشور، عمر الساعي، وأشرف بن شرقي.

أما خط الهجوم فيضم: وسام أبو علي، جراديشار.

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توجه فني جديد تحت قيادة النحاس

وتأتي اختيارا النحاس في ظل اعتماد الجهاز الفني على المرونة التكتيكية، وتعزيز التوازن بين العناصر الخبرة والشباب، استعدادًا لضغط المباريات المقبلة، كما تهدف القائمة إلى توفير بدائل جاهزة في كافة الخطوط تحسبًا لأي طارئ خلال المباراة، خاصة مع تميز فريق البنك الأهلي في التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

تعرف على آمال الجماهير في مباراة الأهلي والبنك الأهلي

كما تتجدد مع كل مباراة طموحات الجماهير ويعول جمهور الأهلي على استعادة الفريق لثبات الأداء، وتكرار النتائج الإيجابية، في ظل الدعم المستمر للفريق من الإدارة الفنية المؤقتة، التي تسعى لإعادة الانضباط والتوازن للفريق عقب النتائج المتذبذبة التي مر بها خلال الجولات السابقة.