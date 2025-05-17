نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مع نظيره فريق الأخدود اليوم السبت الموافق 17 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء ضد الأخدود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيحاء ضد الأخدود مساء اليوم في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأخدود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

