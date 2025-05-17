نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشلهوب يكشف موقفه من قيادة الهلال في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر محمد الشلهوب، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز الصعب الذي حققه فريقه أمام الفتح بنتيجة 4-3، في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء، وصف الشلهوب النقاط الثلاث بالمهمة جدًا، مشيدًا بما قدّمه اللاعبون من جهد كبير رغم الظروف الطارئة التي واجهها الفريق خلال اللقاء.

وأشار إلى اضطراره لإجراء بعض التعديلات على التشكيلة، من بينها إشراك علي البليهي، مؤكدًا أن الأخير كان على قدر الثقة، كما أوضح أن غياب حسان تمبكتي كان بسبب ظرف صحي بسيط.

وقال الشلهوب: «أنا مدرب مؤقت، لكنني مدرب محترف في الوقت نفسه، وكل مدرب يطمح لتقديم الأفضل. هذه فرصة كبيرة لي، وأشكر إدارة النادي على الثقة. دائمًا ما أضع نفسي في خدمة الهلال، وهذا شرف لي».

وتحدّث الشلهوب عن الأداء في الشوط الثاني، وعَدَّ أنه كان مغايرًا تمامًا لما قُدّم في الشوط الأول، معبّرًا عن فخره بطريقة تعامل اللاعبين مع مجريات المباراة. وعَدَّ أن الإصرار والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون كانا السبب الرئيسي في العودة بالنتيجة وحصد الفوز.

وأضاف: «نحن نعمل يوميًا مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء، ورغم ضيق الوقت، فإننا نسعى للتحسّن مع كل مباراة. ما قدّمناه، اليوم، أفضل من المباريات السابقة، ومع ذلك لم نكن في أفضل مستوياتنا. (الفتح) فريق جيد، خاصة على أرضه، ويقدّم كرة قدم محترمة».

وختم الشلهوب حديثه بتأكيد أن الفرصة ستكون متاحة لجميع اللاعبين المجتهدين في التمارين، مضيفًا: «نحن فريق واحد، وكل لاعب يسعى لترك بصمته، حتى لو شارك لدقيقة واحدة».