نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفاد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس” أن نادي ريال مدريد الإسباني أتم بنجاح إجراءات التعاقد مع المدافع الشاب دين هويسن، قادمًا من صفوف بورنموث الإنجليزي، في صفقة ضخمة تُقدّر بـ50 مليون جنيه إسترليني.

وأشار رومانو إلى أن هويسن يخضع حاليًا للفحوصات الطبية المعتادة، تمهيدًا لتوقيع عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2030، ليصبح أحدث الوجوه الواعدة التي تنضم إلى كتيبة “الملكي”.

وأوضح رومانو أن ريال مدريد يرى في هويسن موهبة دفاعية استثنائية، لافتًا إلى أن المدرب تشابي ألونسو لعب دورًا محوريًا في إتمام الصفقة، حيث أبدى إصرارًا كبيرًا على ضمه ضمن مشروعه الرياضي في العاصمة الإسبانية.

وتأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية ريال مدريد المستمرة في استقطاب أبرز المواهب الشابة، تأكيدًا على رؤيته المستقبلية لبناء جيل جديد قادر على الحفاظ على هيبة النادي محليًا وأوروبيًا.