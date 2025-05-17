نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد وجهة فيكتور أوسيمين المقبلة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، رفض النجم النيجيري فيكتور أوسيمين عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، مفضلًا مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية رغم الإغراءات المالية الهائلة.

ووفقًا لما نقله موقع “Spazio Napoli” الإيطالي، فإن أوسيمين أبدى تمسكه بالبقاء في القارة العجوز، وهو ما دفعه لتجاهل العرض السعودي الذي قُدم له من “الزعيم”، رغم أن إدارة الهلال أبدت استعدادها لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نابولي، بل وتجاوزه، إلى جانب تقديم راتب فلكي للنجم النيجيري.

وبحسب نفس المصدر، فإن أوسيمين وافق على الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في صفقة لا تتجاوز قيمتها 75 مليون يورو، وهي أقل من الشرط الجزائي المفروض من قبل نابولي، ما يعكس رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد في “السيري آ” بدلًا من البحث عن مكاسب مالية في منطقة الخليج.

وفي سياق متصل، حاول نادي جلطة سراي التركي الدخول على خط المفاوضات بعرض قيمته 30 مليون يورو فقط، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل إدارة نابولي، نظرًا لفارق القيمة الكبير.

خطوة أوسيمين تعيد تسليط الضوء على اللاعبين الذين لا يزالون يفضلون طموح المنافسة على الألقاب الأوروبية الكبرى، على العروض المالية السخية القادمة من الشرق الأوسط.