نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع صخرة دفاع بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن ريال مدريد أتم اتفاقه مع الإسباني ديان هويسن مدافع بورنموث الإنجليزي للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادم.

ريال مدريد ينهي ثاني صفقاته الصيفية

وأكدت التقارير، أن ديان هويسن وقع على عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد حتى عام 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبلغت قيمة صفقة انتقال المدافع الإسباني هويسن إلى صفوف النادي الملكي قادمًا من بورنموث الإنجليزي 50 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع، الإعلان عن صفقة انتقال هويسن إلى صفوف ريال مدريد لترميم خط الدفاع، قبل المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانضم هويسن إلى صفوف النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي بمقابل 15 مليون يورو.

وخاض المدافع الإسباني البالغ من العمر 19 عاما، مع فريقه بورنموث هذا الموسم، في 36 مباراة، سجل خلالها ثلاث أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويعد المدافع الإسباني صاحب الأصول الهولندية ديان هويسن مدافع بورنموث الإنجليزي ثاني صفقات النادي الملكي، بعد التعاقد مع ألكسندر أرنولد قادمًا من ليفربول.

