نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي محبط بعد غياب النصر عن دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، أسفه الكبير بعد تعادل فريقه أمام التعاون، وهي النتيجة التي أخرجت النصر رسميًا من سباق التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن الفريق أهدر فرصة كانت في المتناول.

وقال بيولي، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «تعثرنا في مباراة كان يجب علينا عدم التعثر فيها، وأهدرنا فرصًا سهلة لم نستغلها». وأضاف: «من المحبط التعثر في هذه المباراة، وفقدان المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، الأمر محزن».

وتابع: «بعض النتائج السلبية تجعل اللاعبين يشعرون بأحاسيس سيئة، وبعد ذلك دائمًا نسعى لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة». وأوضح المدرب الإيطالي: «لا يمكنني الحديث الآن عن مكامن الضعف في الفريق، بعد نهاية الموسم سننظر لهذه الأمور».

وختم بيولي حديثه بقوله: «لا نبحث عن الأعذار، لكن غياب رونالدو وسيماكان كان مؤثرًا».