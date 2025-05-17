نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو يصدم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الجديد لريال مدريد، تشابي ألونسو، لا يضع المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي ضمن خططه للموسم المقبل، رغم الأنباء التي تحدثت عن تجديد عقده حتى عام 2027.

وبحسب صحيفة “Okdiario”، فإن ألونسو أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في الاعتماد على ميندي مستقبلًا، ما دفع “الميرينغي” لوضع اللاعب على قائمة الانتقالات الصيفية، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة الخط الخلفي للفريق.

وكان عقد ميندي من المفترض أن ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، إلا أن تقارير متقاطعة أشارت إلى تجديد سري للعقد دون إعلان رسمي من النادي.

وفي إطار التحضير للموسم الجديد، يتحرك ريال مدريد بالفعل لضم ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر الشاب لفريق بنفيكا، البالغ من العمر 22 عامًا، في محاولة لتعزيز هذا المركز بعنصر شاب يمتلك قدرات واعدة.

وتشير التوقعات إلى أن الميركاتو الصيفي في مدريد سيكون نشطًا، مع احتمالية مغادرة عدة أسماء، أبرزها خيسوس فاييخو ولوكاس فاسكيز، بينما لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل كل من لوكا مودريتش، رودريجو، داني سيبايوس، والحارس أندريه لونين.