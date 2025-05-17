نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكاراس وسينر في نهائي دورة روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثًا عالميًا، المباراة النهائية لدورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4)، الجمعة، أمام 10800 متفرج في مجمع فورو إيتاليكو في العاصمة الإيطالية.

ويلتقي ألكاراس في النهائي، المقرر الأحد، الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول الفائز على الأميركي تومي بول 1 - 6 و6 - 0 و6 - 3.

سينر سيكون أول إيطالي يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1978، في حين شهدت هذه الدورة تتويج أحد الإيطاليين بها للمرة الأخيرة عام 1976.

ويسعى ألكاراس إلى إحراز لقبه التاسع عشر في مسيرته، والثالث هذا الموسم، بعد تتويجه بطلًا في دوري روتردام ومونتي كارلو.

ويبدو ألكاراس في طريقه ليكون أفضل لاعب على الملاعب الترابية، بعد اعتزال مواطنه الأسطورة رافايل نادال، فمنذ عام حتى الآن فاز بـ26 مباراة على هذا النوع من الأرضية، مقابل خسارتين فقط، وتوج خلال هذه السلسلة ببطولة «رولان غاروس» العام الماضي. ولم يخسر ألكاراس سوى مجموعة واحدة في 5 مباريات في دورة روما، وكانت أمام الروسي كارن خاتشانوف في ثمن النهائي.

وفي المباراة الثانية، استهل سينر، العائد إلى الملاعب بعد إيقاف 3 أشهر بسبب قضية منشطات، مباراته مع بول بأسوأ طريقة ممكنة، بخسارته المجموعة الأولى بسهولة، قبل أن ينتفض ويحرز المجموعتين الثانية والثالثة محققًا فوزه السادس والعشرين تواليًا في أطول سلسلة انتصارات في مسيرته.

وبات سينر أول إيطالي يبلغ النهائي في دورة روما منذ عام 1978، التي خسرها أدريانو باناتا، في حين شهدت هذه الدورة تتويج أحد الإيطاليين بها للمرة الأخيرة عام 1976 عندما فاز بها باناتا نفسه.

وتعود آخر خسارة لسينر إلى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما خسر نهائي دورة بكين أمام ألكاراس. وبعدها أحرز دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، وبطولة «إيه تي بي» الختامية في تورينو، وكأس ديفيس مع منتخب إيطاليا، وبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية، تواليًا في يناير (كانون الثاني) الماضي.