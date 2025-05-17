نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس ضد ستاد بريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية مباراة ستاد بريست ونيس وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

فاز ستاد بريست على ليل بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بينما خسر نيس مع رين بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يحتل ستاد بريست المركز الثامن برصيد 50 نقطة في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل نيس المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

موقف ستاد بريست ونيس في جدول الدوري الفرنسي

احتل ستاد بريست المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 55 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات.

موعد مباراة ستاد بريست ونيس في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة ستاد بريست ونيس يوم السبت 17 مايو 2025 على ملعب أليانز ريفييرا معقل نيس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 9 وسيقوم عبد الله الغامدي بالتعليق على أحداث المباراة.