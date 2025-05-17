نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل التعاون مع مضيفه النصر 1-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع، مهدرا فرصة استعادة المركز الثالث الذي يحتله القادسية برصيد 65 نقطة.

ويبتعد النصر عن المركز الثاني الذي يحتله الهلال، والذي يتأهل صاحبه إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بفارق سبع نقاط، ليفقد الأمل في بلوغ منافسات البطولة القارية الموسم المقبل، تاركا الفرصة للقادسية في آخر جولتين.

على الجانب الآخر، رفع التعاون رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم النصر عن طريق أوتافيو في الدقيقة 51، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق روجر مارتينيز في الدقيقة 70.