نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره كريستال بالاس، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 17 مايو الجاري؛ في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب ويمبلي.

ونجح فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نظيره نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين، بينما تأهل كريستال بالاس إلى المباراة النهائية عقب الفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدا قناة beIN Sports HD 1.

