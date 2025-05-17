نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ماينز ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الألمانية لمتابعة مباراة ماينز وباير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.

خسر باير ليفركوزن من بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما فاز ماينز على بوخوم بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل باير ليفركوزن المركز الثاني برصيد 68 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل ماينز المركز السادس برصيد 51 نقطة.

موقف ماينز وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

احتل ماينز المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 35 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 13 مباراة.

في حين احتل باير ليفركوزن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 90 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر أية مباراة.

موعد مباراة ماينز وباير ليفركوزن في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة ماينز وباير ليفركوزن يوم السبت 17 مايو 2025 على ملعب ميوا أرينا معقل ماينز وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث تقوم قنواتbeIN Sports HD XTRA بنقل أحداث اللقاء.