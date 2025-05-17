نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة السلة المصرية، القمة النارية بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

ويستضيف صالة برج العرب، القمة المصرية في كرة السلة بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار فعاليات نصف نهائي دوري السوبر وتقام المسابقة بنظام "Best of 5"، حيث يحتاج أي فريق الفوز بثلاث مباريات للتأهل نهائي البطولة.

ونجح فريق الزمالك في الفوز بالمواجهة الأولى بنتيجة 72/70، قبل أن يعادل الأهلي الكفة ويفوز بالمباراة الثانية بنتيجة 69-52، ليتعادل الفريقان في نتيجة السلسلة بنتيجة 1/1.

موعد مواجهة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة يتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورتس المصرية، وهي الناقل الحصري لمبارياا دوري السوبر لكرة السلة لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة ON SPORTS 2.