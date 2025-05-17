نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الألمانية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم يوم السبت 17 مايو 2025 على إستاد راين نيكار أرينا معقل هوفنهايم وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث تقوم قنواتbeIN Sports HD XTRA بنقل أحداث اللقاء.

فاز بايرن ميونخ على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيف في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما تعادل هوفنهايم مع فولفسبورج بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 79 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر برصيد من 32 نقطة.

موقف بايرن ميونخ وهوفنهايم في جدول الدوري الألماني

احتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز 23 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 8 مباريات.

في حين احتل هوفنهايم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 46 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز 13 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 14 مباراة.