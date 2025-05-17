نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد لخوض مواجهة صعبه أمام مونبلييه، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب لا بوجوار "لويس فونتينو"، مواجهة نانت ومونبلييه، ضمن فعاليات الجولة 34 من بطولة الليج آن.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الفرنسي كليمان توريين، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لا بوجوار معقل نادي نانت.

ويسعى فريق نانت للفوز بمواجهة الغد للخروج من شبح الهبوط، حيث يأتي الكناري في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بينما هبط فريق مونبلييه بشكل رسمي إلى الدرجة الأدنى بعدما احتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

موعد مواجهة نانت ومونبلييه في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة نانت ومونبلييه في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports XTRA2.