نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره أوكسير، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب بارك دي برانس، مواجهة باريس سان جيرمان وأوكسير، ضمن فعاليات الجولة 34 من بطولة الليج آن.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الفرنسي عبداللطيف خرادجي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بارك دي برانس معقل العملاق الباريسي.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لموسم 2025/2024، بعد تصدره الترتيب برصيد 81 نقطة، بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مارسيليا والذي يحتل مركز الوصافة، بينما يأتي أوكسير في المرتبة العاشرة برصيد 42 نقطة.

موعد مواجهة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.