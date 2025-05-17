نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد بتروجت في دوري “نايل” والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي بيراميدز الاستعداد لمباراة نارية وذلك بمواجهة نظيره بتروجيت ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الفاصلة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل". ويحتل براميدز وصافة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بينما حل بتروجيت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة. موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجيت في الدوري والقنوات الفضائية الناقلة تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد بتروسبورت مباراة الفريقين. وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.