نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي الاستعداد لمباراة نارية وذلك بإستقبال نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الفاصلة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي صدراة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بينما حل البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ويطمح الأهلي في الفوز بالمباراة من أجل اقتراب التتويج باللقب الخامس والأربعون في تاريخه، بينما يطمح البنك الأهلي في تأكيد حلم المشاركة الافريقية.

تشكيل الأهلي في مواجهة البنك الأهلي في الدوري

ومن المتوقع أن يدخل عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي بتشكيل مكون من:-

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي

الهجوم: جراديشار.

موعد مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.