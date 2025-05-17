نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد البنك في دوري “نايل” والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمباراة نارية وذلك بإستقبال نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الفاصلة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي صدراة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بينما حل البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ويطمح الأهلي في الفوز بالمباراة من أجل اقتراب التتويج باللقب الخامس والأربعون في تاريخه، بينما يطمح البنك الأهلي في تأكيد حلم المشاركة الافريقية.

موعد مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.