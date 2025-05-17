نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل السيتينز الذي سيبدأ به مبارة كريستال بالاس، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 17 مايو الجاري؛ في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب ويمبلي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: نيكو أوريلي- يوشكو جفارديول- روبن دياش- ماتيوس نونيز.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش- برناردو سيلفا- كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- عمر مرموش- إرلينج هالاند.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدا قناة beIN Sports HD 1.

