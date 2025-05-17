نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في مواجهة قوية أمام نظيره الخلود، مساء اليوم السبت الموافق 17 من شهر مايو الجاري، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025 مساء السوم السبت 17 مايو، على ملعب الإنماء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر؛ والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بينما يقع الخلود في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب بواقع 34 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخلود في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي، كما ستنقل مباراة الأهلي ضد الخلود عبر قناة SSC 1HD، بصوت المعلق فهد العتيبي.

