نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيتي بعد خسارة روما: عقلية ألكاراز صنعت الفارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإيطالي لورينزو موسيتي، المصنف التاسع عالميا، بالإسباني كارلوس ألكاراز، معتبرا إياه المرشح الأبرز للفوز ببطولة رولان جاروس إذا كان في حالة بدنية جيدة، وذلك بعد خسارته أمامه في نصف نهائي بطولة روما للأساتذة.

موسيتي بعد خسارة روما: عقلية ألكاراز صنعت الفارق

في مؤتمر صحفي عقب المباراة، قال موسيتي: "كارلوس لاعب استثنائي يواجه انتقادات غير مبررة. أرقامه تتحدث عنه، فحتى عندما لا يكون في أفضل حالاته، يظل خصما صعبا بلا نقاط ضعف واضحة. إرساله قد لا يكون الأقوى، لكنه يتحكم في إيقاع المباراة بذكاء وجرأة. أقدره كثيرا، وأرى أنه الأوفر حظا على الملاعب الترابية إذا كان في كامل لياقته، حتى أمام يانيك سينر، رغم أن الأخير قادر على الفوز أيضا".

واعترف موسيتي بأن أداءه في روما لم يكن في أفضل حالاته، مشيرا إلى تأثير الضغط الجماهيري عليه: "كان يوما سيئا، لكن هذا يحدث. أفضل أن أواجه هذه الخسارة هنا بدلا من نصف نهائي رولان جاروس. سأتعلم من هذه التجربة لأكون أفضل في المستقبل".

وأضاف أن الجوانب النفسية أثرت على أدائه، موضحا: "لا أعرف كيف ارتكبت 28 خطأ غير مبرر. التوتر والحماس للعب في روما جعلاني أشعر وكأن قدمي وساقي جامدتان، مما زاد من أخطائي. كارلوس تفوق علي ذهنيا، وكان ذلك عاملا حاسما".

وأشار موسيتي إلى أن الفوز على نجوم مثل ألكاراز وسينر هو ما ينقصه لتثبيت مكانته بين نخبة التنس: "للفوز بالبطولات الكبرى، يجب أن أتغلب على هؤلاء اللاعبين. تغلبت على معظم لاعبي العشرة الأوائل في مباريات كبيرة، لكن يانيك وكارلوس، إلى جانب جاك درابر، هم الوحيدون الذين لم أهزمهم بعد في مباريات مهمة. التغلب عليهم هو الخطوة التالية للوصول إلى قمة التنس".

