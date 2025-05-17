نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوديرميتوفا وميرتنز تتحديان إيراني وباوليني في نهائي زوجي روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهلت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا والبلجيكية إليز ميرتنز إلى نهائي منافسات الزوجي ببطولة روما للأساتذة، بعد فوزهما الساحق، اليوم الجمعة، على الثنائي الأسترالي ستورم هانتر وإلين بيريز بمجموعتين نظيفتين (6-2، 6-2)، ليضربا موعدا مع الإيطاليتين سارة إيراني وياسمين باوليني في صراع التتويج باللقب.

كوديرميتوفا وميرتنز تتحديان إيراني وباوليني في نهائي زوجي روما

واحتاجت كوديرميتوفا وميرتنز لأكثر من ساعة بقليل لحسم اللقاء، حيث قدمتا أداء قويا في المجموعة الأولى بكسرين للإرسال، قبل أن تحسما الثانية رغم فقدانهما شوطي إرسال، مستفيدتين من أخطاء الخصمتين لحجز مكانهما في النهائي المرتقب.

وستكون مواجهة الأحد فرصة كبيرة للثنائي الإيطالي، إيراني وباوليني، اللتين توجتا بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، والمصنفتين ثامنتين على مستوى التصنيف العالمي للزوجي، من أجل الدفاع عن لقبهما في البطولة ومنح الجماهير الإيطالية تتويجا محليا طال انتظاره.

وتخوض باوليني أيضا نهائي فردي السيدات في البطولة، حيث ستواجه الأمريكية كوكو جوف في محاولة لتحقيق ثنائية تاريخية.

وفي منافسات الرجال، يبقى الإيطالي يانيك سينر الأمل الوحيد للبلد المضيف في بلوغ النهائي، بعد أن أطاح الإسباني كارلوس ألكاراز بمواطنه لورينزو موسيتي من نصف النهائي.

