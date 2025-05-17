نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يبرم صفقة طويلة الأجل لحقوق تسمية ملعبه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبرم نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم صفقة طويلة الأجل مع شركة المحاماة "هيل ديكنسون" بمقتضاها تحصل الشركة على حقوق تسمية اسم ملعب النادي في "براملي مور دوك".

إيفرتون يبرم صفقة طويلة الأجل لحقوق تسمية ملعبه الجديد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن قبل أيام من خوض الفريق مباراته الأخيرة على ملعب جوديسون بارك قبل الانتقال للملعب الذي يتسع لـ52888 متفرجا في الموسم المقبل، أعلن إيفرتون أن المنشأة الجديدة ستعرف باسم ملعب هيل ديكنسون، وذلك ضمن ما وصفه النادي بأنه "واحدة من أكبر صفقات حقوق التسمية للملعب في أوروبا".

يذكر أن هيل ديكنسون هي شركة محاماه تأسست في ليفربول في عام 1810، ومازال المقر الرئيسي للشركة في المدينة.

ويستضيف إيفرتون فريق ساوثهامبتون في جوديسون بارك غدا الأحد، آخر مباراة للرجال في ملعبه القديم قبل الانتقال، ومن المقرر أن يصبح ملعب جوديسون بارك هو الملعب الرئيسي لفريق السيدات بداية من الموسم المقبل.