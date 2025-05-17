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أحمد جودة - القاهرة -

أكّد ​أوليفر جلاسنر​، مدرب كريستال بالاس، أنّ الفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون ذا قيمة أكبر لناديه مقارنة ب​مانشستر سيتي​، الذي يسعى لتحقيق لقبه الـ19 تحت قيادة بيب غوارديولا. وأشار جلاسنر إلى أن سيتي معتاد على التتويجات، في حين أن بالاس لم يسبق له التتويج بأي لقب كبير وهو ما سيمنح لاعبيه حماسً أكبر لتقديم مباراة العمر.

مدرب كريستال بالاس: لدينا الحماس للفوز بالكأس أكثر من مانشستر سيتي

رغم اعترافه بقوة سيتي شدّد المدرب على أن لاعبيه سيبذلون أقصى جهدهم لتحقيق إنجاز تاريخي. واستشهد بأداء فريقه القوي ضد سيتي في مباراة الذهاب (2-2) في البريمييرليغ وثقته بعد الفوز 3-0 على أستون فيلا في نصف النهائي.