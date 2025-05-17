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أحمد جودة - القاهرة -

هيّمن ​مانشستر سيتي​ باستمرار على الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الماضية، وكان منافسًا رئيسيًا في دوري أبطال أوروبا وغالبًا ما كان يُولي اهتمامًا ضئيلًا لبطولات مثل كأس الاتحاد الإنجليزي. لكن هذا الموسم غيّر هذا الواقع إلى حد ما.

جوارديولا: كأس إنجلترا ليست بطولة ذات أولوية بالنسبة لنا

وأقرّ ​بيب جوارديولا​، مُدرِّب مانشستر سيتي، بأنَّ كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة ثانوية لفريقه، لكنّها تُمثّل هذا الموسم فرصتهم الوحيدة للفوز بالألقاب.

وأضاف: "هذه هي المشكلة الآن، كأس الاتحاد الإنكليزي ليس من أولوياتنا في الحقيقة وبالشكل العام، لكنّنا بالتأكيد نريد الفوّز به الآن وسنسعى لذلك".