فوز تشيلسي وأستون فيلا في البريميرليغ

فوز تشيلسي وأستون فيلا في البريميرليغفاز تشيلسي على ضيفه مانشستر يونايتد 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

أحرز مارك كوكوريلا هدف تشيلسي والمباراة الوحيد في الدقيقة 71، ليرفع الفريق رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في الترتيب السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، تغلب أستون فيلا على ضيفه توتنهام 2-0، أحرزهما كل من إزري كونسا وأبو بكر كامارا في الدقيقتين (59 و73).

ورفع استون فيلا رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن تشيلسي (الرابع)، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 38 نقطة في المركز السابع عشر.

وستمثل الكرة الإنجليزية في دوري الأبطال في الموسم المقبل الفرق الخمسة الأولى بالدوري.