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أحمد جودة - القاهرة -

تحدّث ​آرني سلوت​، مدرب ​ليفربول​ قبل مواجهة برايتون مُؤكّدًا تركيز فريقه رغم التتويج المبكر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد استراحة قصيرة في إيبيزا، عاد اللاعبون للتدريبات وسط أجواء من الثقة.

سلوت: بات من الصعب تحفيز اللاعبين

وأكّد المدرب الهولندي أن لاعبيه استحقوا الإجازة بعد موسم طويل، وأنها لن تؤثر على الأداء.

كما شدد على أن وضع ترينت ألكسندر-أرنولد لن يؤثر على أجواء الفريق أو احتفالات اللقب.

واعترف أخيرًا بصعوبة تحفيز فريق حسم اللقب مبكرًا، لكن أشار إلى أن مواجهة فرق قوية مثل أرسنال وتشيلسي وبرايتون حافظت على تركيز اللاعبين.