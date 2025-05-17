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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه آرسنال صعوبة في إنهاء موسمه بالمركز الثاني وذلك بعد أن خرج من دوري أبطال أوروبا، وقبل مواجهة حاسمة أمام نيوكاسل، أشاد المدرب مايكل أرتيتا بمنافسه.

أرتيتا: نيوكاسل سينافس على البريمييرليج الموسم المقبل

واعتبر المدرب الإسباني أن نيوكاسل سيكون من المنافسين على اللقب الموسم القادم، مشيرًا إلى أن إيدي هاو نجح في بناء فريق قوي يتمتع بجودة وهوية واضحة. وأضاف أرتيتا أن عوامل مثل اللعب في البطولات الأوروبية أو خوض مباريات بمعدل مرتفع تؤثر على أداء الفرق، وهو ما اختبره آرسنال أيضًا.

ويحتل ​ارسنال​ حاليًا المركز الثاني بـ68 نقطة، فيما يخلفهُ ​نيوكاسل يونايتد​ في المركز الثالث بـ66 نقطة.