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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فاماليكاو على ضيفه كاسا بيا 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا تعادل ريو آفي مع جل فيسنتي 1-1.

فاماليكاو يحبط كاسا بيا.. وريو آفي يتعادل مع جل فينتي

وأنهى فاماليكاو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله سيمون إليسور في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل جايزكا لارازابال هدف التعادل لكاسا بيا في الدقيقة 54، ثم سجل إليسور الهدف الثاني له ولفاماليكاو (72).

ورفع فاماليكاو رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد كاسا بيا عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، تعادل ريو آفي مع ضيفه جل فينتي 1-1.

وتقدم ريو آفي عبر فرانسيسكو بيتراسو في الدقيقة 38 وتعادل جل فيسنتي بهدف أحرزه سيجريو بيرميخو (42).

ورفع ريو آفي رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، كما رفع جل فيسنتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

