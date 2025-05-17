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أحمد جودة - القاهرة - كلّف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين خلال مباراة أقيمت بنادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في واقعة تشجيع غير لائق بمباراة نادي المالية بكفر الزيات

كما وجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.

