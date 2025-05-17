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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب هوجو دورو مهاجم فالنسيا، عن استيائه بعد عرض الوثائقي الخاص بفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، معتبرًا أن الترجمة التي تظهر في بعض المقاطع غير دقيقة وتشوه الحقيقة.

فالنسيا يحتج على وثائقي فينيسيوس.. ودورو يوضح هتاف ميستايا

وقال دورو، في تصريحاته خلال فعالية مع أحد رعاة النادي: "أي شخص ذهب إلى ملعب ميستايا، أو شاهد مقطع فيديو، يعلم أن الهتاف كان (يا أحمق) وليس (يا قرد)"، في إشارة إلى الترجمة التي وُضعت في الوثائقي والتي تشير إلى إساءات عنصرية.

وأضاف: "لا أفهم لماذا يريدون وضع ترجمة لشيء لم يُقل. ثلاثة حمقى نالوا العقوبة التي يستحقونها، لكن هذا لا يبرر وصف بقية الجماهير بأنها عنصرية، خصوصًا عندما يكون ذلك غير صحيح وهناك العديد من الفيديوهات التي تثبت العكس".

وأكدت مصادر من داخل نادي فالنسيا أن القسم القانوني يدرس محتوى الوثائقي الذي أنتجته منصة نتفليكس، ويحمل عنوان "Baila، Vini"، تمهيدًا لاحتمال اتخاذ إجراءات قانونية إذا اعتُبر أن العمل يسيء لصورة النادي، جماهيره، أو ملعب ميستايا.

ويعود أصل الواقعة إلى مباراة جمعت فالنسيا وريال مدريد في مايو/آيار 2023، حيث تقدم فينيسيوس بشكوى بشأن تعرضه لإهانات عنصرية من بعض المشجعين في ملعب ميستايا، وهي الحادثة التي أدت إلى ملاحقة قضائية لثلاثة مشجعين.

لكن يبدو أن الوثائقي أعاد الجدل إلى الواجهة، وسط رفض من داخل نادي فالنسيا للطريقة التي صُوّرت بها الأحداث، والتي يعتبرها النادي تشويهًا غير مبرر لسمعته ومحيطه الجماهيري.