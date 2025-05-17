نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق فوز مهم أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 16 بداع التسلل على هاري ماجواير قبل تسجيله للهدف.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 24، بعد تسديدة قوية من رييس جيمس من خارج منطقة الجزاء.

وسجل مارك كوكورييا أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح تشيلسي في الدقيقة 71، بعد عرضية من رييس جيمس إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كوكورييا برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفضت العارضة أن تعلن عن الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 73، بعد تسديدة يسارية من نوني مادويكي من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 64 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 18 مواجهة.

