نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري نايل.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد السويس الجديد.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من:صبحي العمراوي، حكمًا للساحة.



أسامة السيد ، مساعد حكم أول.

محمد فاروق ، مساعد حكم ثان.

عاطف حسين ، حكم رابع.

محمود ناصف ، حكم تقنية الفيديو.

محمود أبو الرجال، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.