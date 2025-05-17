نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيا مع نظيره فريق التعاون بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر والتعاون

وسجل اوتافيو دا سيلفا الهدف الأول للنصر في الدقيقة 51 صنع الصليهم.

ثم سجل روجر مارتينيز هدف التعادل في الدقيقة 70 صنعه له محرزي وانتهت المباراة بينهم 2/0.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد العالمي 64 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و7 تعادلات وخسر 6.