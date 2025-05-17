الرياضة

النصر يتعادل إيجابيا مع التعاون في دوري روشن السعودي

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النصر يتعادل إيجابيا مع التعاون في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيا مع نظيره فريق التعاون بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والتعاون

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره فريق التعاون برتم هادئ نسبيا وارتطمت كرة ساديو ماني بالعارضة في الدقيقة 39 وكان النصر قريب من الهدف الأول لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة النصر والتعاون برتم سريع وسجل سيلفا الهدف الأول للنصر في الدقيقة 51 صنع الصليهم وحاول تسجيل الهدف الثاني لكنه لم ينجح لتألق الدفاع والحارس ثم سجل مارتينيز هدف التعادل في الدقيقة 70 صنعه له محرزي وانتهت المباراة بينهم 2/0.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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