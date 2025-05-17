نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتعادل إيجابيا مع التعاون في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيا مع نظيره فريق التعاون بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والتعاون

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره فريق التعاون برتم هادئ نسبيا وارتطمت كرة ساديو ماني بالعارضة في الدقيقة 39 وكان النصر قريب من الهدف الأول لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة النصر والتعاون برتم سريع وسجل سيلفا الهدف الأول للنصر في الدقيقة 51 صنع الصليهم وحاول تسجيل الهدف الثاني لكنه لم ينجح لتألق الدفاع والحارس ثم سجل مارتينيز هدف التعادل في الدقيقة 70 صنعه له محرزي وانتهت المباراة بينهم 2/0.