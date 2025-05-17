أستون فيلا يتفوق على توتنهام هوتسبير بثنائية في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في تحقيق الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير

بدأت أحداث الشوط الأول من الدقائق الأولى في المباراة، بسجال بين الفريقين مع وجود استحواذ نسبي من جانب أستون فيلا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب إرزي كونسا الهدف الأول لصالح أستون فيلا، في الدقيقة 59 بأسيست من زميله واتكينز.

ثم أضاف أبوبكر كامارا مهاجم أستون فيلا، الهدف الثاني في شباك توتنهام، عند الدقيقة 73 من الشوط الثاني؛ بعد تمريرة من روجرز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق استون فيلا إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد توتنهام هوتسبير عند المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.