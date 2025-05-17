عبدالمجيد: تأخير قرار التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، أن تأخير قرار لجنة التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز في المنافسة على بطولة الدوري.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار لجنة التظلمات غاب عنه العدالة وكان من المفترض أن يتم تطبيق اللائحة على جميع الأندية، الكرة المصرية تُدار بطريقة تجعلها لا تتقدم مثلما يحدث في الدوريات العربيات من نظام وتطبيق منافسة عادلة".

وأضاف: "المجاملات أزمة الدوري المصري، ورابطة الأندية لا تطبق العدالة بين جميع الأندية، وأتمنى أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الأندية".